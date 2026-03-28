«Очередь уже стоит». В Госдуме заявили о высоком спросе в мире на российское вооружение
Картаполов заявил, что на мировом рынке выстроилась очередь за российскими БПЛА
Зарубежные покупатели оценили эффективность российских беспилотников, поэтому за ними уже образовалась очередь. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Парламентарий отметил, что не только традиционные покупатели, но и потенциальные, смогли оценить эффективность российского вооружения по соотношению цены и качества. Одним из перспективных заказчиков оказалась Индия, руководство которой уже ставит вопрос о крупной закупке самолето и систем противовоздушной обороны.
«Безусловно, наши беспилотники сегодня самые продвинутые, самые интересные, и поэтому очередь уже стоит», — сказал он.
Ранее в Пентагоне сообщали о планах создать резерв из сотен тысяч дронов-камикадзе к 2027 году. Министр войны Пит Хегсет распорядился разработать стратегию по закупке дронов, в том числе и у украинских компаний General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp.