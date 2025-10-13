«Становится только хуже». В США раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

Украинские ужаснулись возможностям российских дроноводов, использующих FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу. Их беспокоит их точность и маневренность, сообщило издание The National Interest.

Армия России и ВСУ все чаще используют оптоволоконные дроны для борьбы с средствами РЭБ в зоне спецоперации. Российская армия первой внедрила эту технологию и производит тысячи таких беспилотников в месяц, которые становятся все лучше и лучше.

«Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте», — рассказал изданию украинский активист Сергей Стерненко.

Боевики ВСУ обеспокоены тем, что российский оператор беспилотника, находящийся за много километров, способен с ювелирной точностью уничтожить ту или иную цель. Их сильно нервирует осознание того, что их жизни зависят от решений бойцов ВС России.

Ранее в Краматорске оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал» уничтожил автомобиль на улице, причем во время атаки не был причинен урон гражданским объектам.