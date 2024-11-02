Стало известной, какой хитрой тактикой российские войска запутали ВСУ в Селидове

ВС РФ успешно применили тактику «множественных порезов» во время штурма города Селидово в ДНР, это помогло взять город, не начиная прямое столкновение с ВСУ. Об этом рассказал командир штурмового батальона 433-го полка группировки войск «Центр» Андрей Чувашов в беседе с телеканалом «Звезда» .

«Мы применили тактику „множественных порезов“. Мы были везде, на всех участках. Они не понимали, где мы находимся», — заявил офицер.

Он отметил, что благодаря такой схеме ВСУ были дезориентированы, поэтому российские войска эффектно захватили контроль над городом. Украинские военные ожидали нападения с одной стороны, а атаки начались с разных направлений.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ ведут одно из самых мощных наступлений с начала конфликта. Он назвал ситуацию сложной и отметил, что подразделениям Украины нужно постоянное обновление ресурсов.