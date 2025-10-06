Стало известно значение освобождения Отрадного в Харьковской области

Взятие под контроль села Отрадное в Харьковской области позволит российским военным расширить контроль вдоль границы на восток и объединить усилия с действующими там подразделениями. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что населенный пункт находится всего в нескольких километрах от Белгородской области.

«Таким образом, предполагаем, что армия России продолжит расширять контроль преимущественно на восток, вдоль границы. В этом случае у войск будет возможность увеличить зону влияния и соединиться с действующими там подразделениями», — сказал Ганчев.

Минобороны объявило об освобождении Отрадного ранее в понедельник, отличились военнослужащие группировки войск «Север».

На этом участке ВСУ лишились более 160 человек, пяти автомобилей, боевой бронированной машины, станции радиоэлектронной борьбы, двух артиллерийских орудий и семи складов боеприпасов.