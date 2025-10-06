Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится рядом с российско-украинской границей, к юго-западу от города Валуйки Белгородской области.

На этом участке фронта подразделения нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной, десантно-штурмовой бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны. Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российские военные взяли под контроль две трети Купянска.