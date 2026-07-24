Стало известно состояние ЗАЭС после ударов ВСУ

Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, радиационный фон и работа систем станции в «зеленой зоне», несмотря на атаки боевиков ВСУ. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости» .

«За 23 июля было несколько ударов по социальной и энергетической инфраструктуре, город без воды и света. Станция находится в рисковой зоне энергоснабжения, подача электричества осуществляется по одной линии», — заявил Лихачев.

При этом сама ЗАЭС, подчеркнул он, в безопасном состоянии. Это также подтверждают и находящиеся на площадке представители миссии МАГАТЭ.

Теракт украинских боевиков против главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева повышает риск радиационной техногенной катастрофы, заявлял в своем докладе посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.