Украинские войска в ходе боевых действий на территории Курской области потеряли около 1,5 тысячи единиц техники производства стран НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные группировки войск «Север».

«По нашим данным, в ходе боев уничтожено около 1,5 тысячи единиц натовской техники», — рассказали военные.

По оценкам агентства, общая стоимость потерянной техники достигает 2,7 миллиарда долларов.

Ремонтные службы «Севера» эвакуировали часть подбитых машин для музейных экспозиций. Другие образцы техники отправили на ремонтные базы, где специалисты планируют восстановить их для дальнейшего использования.

При подсчете стоимости использовали открытые данные о ценах на вооружение. Однако реальная сумма может быть выше — в расчетах не учли некоторые виды техники, включая танки Abrams и бронемашины Leopard.

Ранее в Сети появились кадры с воронкой, оставшейся от российской авиабомбы. В нее свободно провалились два украинских бронетранспортера M113 американского производства.