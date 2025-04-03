Два украинских БТР поместились в воронке после удара российской авиабомбы

Mash: в воронке после удара российской авиабомбы поместились два украинских БТР

В Сети появились кадры с воронкой, оставшейся от российской авиабомбы. Внутри нее уместились два украинских бронетранспортера M113 американского производства. Фото опубликовал Telegram-канал Mash .

На снимке видно, что от удара образовалась яма больших размеров, которая смогла вместить в себя тяжелую военную технику противника.

По данным журналистов, фото сделали на Покровском направлении в ДНР. Бронетранспортеры по очереди провалились в «кратер», спасались украинские боевики бегством.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные жестко пресекают попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть региона.

По его словам, бойцы круглые сутки наблюдают за действиями украинских боевиков. Большинство попыток переправы удается остановить еще до подхода вражеских ДРГ к берегу.