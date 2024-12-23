Российский чиновник ловко увернулся от дрона ВСУ под Белгородом

Глава города Кириши Тимофеев увернулся от дрона во время перевоза гумпомощи

Фото: РИА «Новости»

Перевозивший гуманитарную помощь под Белгородом глава города Кириши Ленинградской области Константин Тимофеев увернулся от украинского дрона. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Чиновник находился в одном автомобиле с опытным мобилизованным — тот, заметив дрон на приборах, сдал задним ходом и замаскировался в лесу», — говорится в публикации.

Машина уцелела, а беспилотник противника ударил в другое транспортное средство, которое в тот момент проезжало по дороге.

Тимофеев подтвердил, что находился под угрозой дрона, однако отказался предоставить дополнительные детали.

Командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Модный 15 декабря сообщил, что рой украинских дронов-камикадзе атаковал российский танк на Краснолиманском участке фронта.

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