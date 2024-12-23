Российский чиновник ловко увернулся от дрона ВСУ под Белгородом

Глава города Кириши Тимофеев увернулся от дрона во время перевоза гумпомощи

Перевозивший гуманитарную помощь под Белгородом глава города Кириши Ленинградской области Константин Тимофеев увернулся от украинского дрона. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Чиновник находился в одном автомобиле с опытным мобилизованным — тот, заметив дрон на приборах, сдал задним ходом и замаскировался в лесу», — говорится в публикации.

Машина уцелела, а беспилотник противника ударил в другое транспортное средство, которое в тот момент проезжало по дороге.

Тимофеев подтвердил, что находился под угрозой дрона, однако отказался предоставить дополнительные детали.

Командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Модный 15 декабря сообщил, что рой украинских дронов-камикадзе атаковал российский танк на Краснолиманском участке фронта.