Президент Украины Владимир Зеленский продолжит выбранный курс конфликта из-за риска краха экономики. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на данные Международного валютного фонда по Украине.

Бюджет страны покрывается налогами лишь на 50-60%, оставшаяся часть — западные финансовые вливания. В 2024 году Украина получила 55 миллиардов помощи от западных государств, это треть от ВВП страны.

«Экономика Украины — это больной на аппарате жизнеобеспечения, накачанный стероидами, и, как только трубки будут отключены, он быстро войдет в кому», — написали авторы материала.

В связи с этим для продолжения жизни Украине необходимо продолжать конфликт любой ценой. Зеленский и его свита не могут остановиться, иначе — экономический крах со всеми вытекающими последствиями.

Американский президент США Дональд Трамп ранее пообещал «интересные времена» из-за России и Украины.