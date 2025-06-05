Современные методы ведения боевых действий позволяют уничтожать противника, не заходя в большие города. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об этом в Telegram-канале .

Он заявил, что в 2022 году шла речь о взятии каждого населенного пункта на пути российской армии. Однако штурмовать большие города, по словам Алаудинова, нецелесообразно.

«Ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — сказал командир.

В нынешних условиях рациональней окружать противника и «обжимать каждый гарнизон», как сказал Алаудинов. Вооруженные силы Украины оставят позиции, как только утратят боеспособность и контроль над логистическими путями.

При жизни известный пророческими заявлениями основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что российские войска дойдут до Одессы и Приднестровья. После обострения кризиса на Ближнем Востоке, по его словам, мир забудет об Украине.