СМИ назвали августовский саммит на Аляске триумфом президента Владимира Путина, что могло разгневать американского лидера Дональда Трампа. Это одна из причин, по которой глава США «развернулся» к Украине, сообщили источники Politico .

«По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного „триумфом Путина“, вызвало гнев Трампа», — написали авторы материала.

По данным издания, Трамп якобы ничего не получил ни во время саммита, ни после него. Также на смену позиции президента США могло повлиять недовольство встречей Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в сентябре.

Еще одной причиной назвали работу над ошибками представителей киевского режима в отношениях с Трампом.

«Нужно понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а тут появляется Трамп и говорит: „Здесь есть место только для одной дивы — для меня“. Вот почему в Овальном кабинете случился скандал», — заявил собеседник газеты.

Трамп планирует встретиться с Зеленским 17 октября. Бывший советник президента Украины Олег Соскин предположил, что глава государства попытается использовать «последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в бойню с Россией».