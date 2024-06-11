Соединенные Штаты не станут рассматривать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку ВС России демонстрируют успехи на поле боя. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy.

«США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя», — отмечается в статье.

Ее автор предположил, что США лишь попытаются помочь Украине достичь некоторых успехов при параллельном наращивании атак на территории России, однако это едва ли сработает — на линии боестолкновения российские войска продолжат продвигаться.

Ранее СМИ писали, что Украина в преддверии так называемой мирной конференции в Швейцарии пытается продемонстрировать Западу свою преданность, чтобы получить от него дополнительную поддержку, но Россия «активно и решительно» ответит на любые удары по своей территории.