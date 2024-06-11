Стало известно, почему США не пойдут на переговоры по Украине
Экс-советник Пентагона Брайен: США не начнут переговоры из-за успехов ВС РФ
Соединенные Штаты не станут рассматривать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку ВС России демонстрируют успехи на поле боя. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy.
«США сейчас даже не будут рассматривать переговоры о будущем Украины, потому что русские побеждают на поле боя», — отмечается в статье.
Ее автор предположил, что США лишь попытаются помочь Украине достичь некоторых успехов при параллельном наращивании атак на территории России, однако это едва ли сработает — на линии боестолкновения российские войска продолжат продвигаться.
Ранее СМИ писали, что Украина в преддверии так называемой мирной конференции в Швейцарии пытается продемонстрировать Западу свою преданность, чтобы получить от него дополнительную поддержку, но Россия «активно и решительно» ответит на любые удары по своей территории.