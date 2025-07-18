ТАСС: по указке Лондона Сырский за 50 дней может провести очередную провокацию

Глава британского генштаба Энтони Радакин во время встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским мог убедить его на очередную провокацию, которая станет самоубийственной для украинских войск. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию. ВСУ будут обязаны ее реализовать в течение ближайших 50 дней», — отметили в сообщении.

Силовики предположили, что как только этот срок будет заканчиваться главком ВСУ может бросить на убой очередные штурмовые группы с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее Сырский признал, что ситуация на Красноармейском направлении является самой сложной для украинских войск. В этом районе ежедневно происходит наибольшее число столкновений.