Стало известно о состоянии радиационного фона в Курской области

В МЧС не увидели превышения радиационного фона в Курской области

Радиационный фон в Курской области остался в пределах нормы. Мониторинг экологической ситуации проводится в регионе в круглосуточном режиме. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил официальный представитель МЧС Артем Шаров.

Он добавил, что на территории региона также не выявили превышения концентрации химически-опасных веществ.

«На территории региона работают оперативные группы МЧС России по контролю экологической обстановки», — заявил Шаров.

В пресс-службе ведомства заявили, что за минувшие сутки пиротехники осмотрели два населенных пункта в приграничных районах Курской области и обезвредили шесть боеприпасов, в том числе авиационную бомбу, найденную на крыше жилого дома.

Среди других не сдетонировавших боеприпасов оказались противотанковая мина со взрывателем и три выстрела от гранатомета. По данным специалистов, снаряды сбросили на населенные пункты с беспилотников.

Всего с начала работ спасатели обезвредили более 300 боеприпасов и очистили более 21 гектара территории.

Ранее официальный представитель МЧС Артем Шаров заявил, что за сутки из приграничных районов Курской области вывезли 160 человек. После эвакуации в безопасные места людей доставят в Калужскую и Московскую области для размещения в ПВР.