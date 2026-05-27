Стало известно о состоянии одного из раненных в Старобельске студентов

Юноша, пролежавший под завалами после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, остается в крайне тяжелом состоянии. Корректировать лечение луганским врачам помогают московские специалисты, сообщил ТАСС заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

«Осталось пятеро пострадавших. Двое из них ехали в Москву. Мальчик такой же — крайне тяжелый», — пояснил он.

У пострадавшего — синдром длительного сдавления, после извлечения из-под плит ему ампутировали ногу. Из-за интоксикации организма он двое суток находился на гемодиализе и пока нетранспортабелен.

Консультация с Федеральным центром медицины катастроф состоится 28 мая: если состояние позволит, его перевезут в Москву.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию, где находились 86 студентов. По последним данным, погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. После трагедии в ЛНР объявили траур.