Мотострелки группировки войск «Запад» заняли 41 опорный пункт Вооруженных сил Украины и уничтожили пять гаубиц. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма, чьи слова привело РИА «Новости» .

В результате активных действий бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям украинской армии в Макеевке, Петропавловке, Торском, Стельмаховке и других.

«Отразили атаку подразделений 3-й штурмовой бригады в районе Кармазиновки», — добавил Бигма.

ВСУ лишились гаубиц «Мста-Б», Д-30, двух L-119 и М101. Также российские войска уничтожили восемь минометных расчетов. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа.

Вооруженные силы России разгромили учебный центр ВСУ в Днепропетровской области. Ранее бойцы атаковали Военный институт связи в Полтаве.