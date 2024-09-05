Российские мотострелки заняли 41 опорный пункт ВСУ и уничтожили пять гаубиц
РИА «Новости»: мотострелки «Запада» заняли 41 опорный пункт ВСУ
Мотострелки группировки войск «Запад» заняли 41 опорный пункт Вооруженных сил Украины и уничтожили пять гаубиц. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма, чьи слова привело РИА «Новости».
В результате активных действий бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям украинской армии в Макеевке, Петропавловке, Торском, Стельмаховке и других.
«Отразили атаку подразделений 3-й штурмовой бригады в районе Кармазиновки», — добавил Бигма.
ВСУ лишились гаубиц «Мста-Б», Д-30, двух L-119 и М101. Также российские войска уничтожили восемь минометных расчетов. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа.
Вооруженные силы России разгромили учебный центр ВСУ в Днепропетровской области. Ранее бойцы атаковали Военный институт связи в Полтаве.