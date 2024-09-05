Российские мотострелки заняли 41 опорный пункт ВСУ и уничтожили пять гаубиц

РИА «Новости»: мотострелки «Запада» заняли 41 опорный пункт ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Мотострелки группировки войск «Запад» заняли 41 опорный пункт Вооруженных сил Украины и уничтожили пять гаубиц. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма, чьи слова привело РИА «Новости».

В результате активных действий бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям украинской армии в Макеевке, Петропавловке, Торском, Стельмаховке и других.

«Отразили атаку подразделений 3-й штурмовой бригады в районе Кармазиновки», — добавил Бигма.

ВСУ лишились гаубиц «Мста-Б», Д-30, двух L-119 и М101. Также российские войска уничтожили восемь минометных расчетов. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа.

Вооруженные силы России разгромили учебный центр ВСУ в Днепропетровской области. Ранее бойцы атаковали Военный институт связи в Полтаве.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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