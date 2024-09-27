Мобилизованных украинцев отправляют на фронт без надлежащей боевой подготовки. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

По данным собеседника издания, у призывников зачастую отсутствуют необходимые базовые навыки ведения боя и должная мотивация.

«Они часто покидают позиции, когда попадают под обстрел», — указали в материале.

Один из командиров ВСУ рассказал изданию, что мобилизованные получают высокие оценки за подготовку, но на практике не проходят достаточную боевую стажировку, а затем их сразу отправляют в зону боевых действий. Собеседник FT подчеркнул, что многие призывники даже не умеют обращаться с оружием и стрелять из-за нехватки боеприпасов.

Ранее командир с позывным Як сообщил, как российским военным удалось хитростью захватить позиции ВСУ в Курской области. По его словам, натовское оружие не приспособлено для продолжительных боев.