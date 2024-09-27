Российские морпехи применили хитрую тактику для захвата позиций ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты сумели хитростью захватить укрепленные позиции украинских вооруженных сил в Курской области. Об этом сообщил командир с позывным Як в разговоре с РИА Новости .

По его словам, российские бойцы быстро заняли часть лесополосы, но вскоре столкнулись с украинским пулеметным гнездом, что остановило их продвижение. Тогда морпехи приняли решение провоцировать украинских военных на ответный огонь, чтобы таким образом истощить их боеприпасы.

«Различными различными способами мы стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон», — рассказал офицер.

Российские солдаты находились под плотным огнем противника в течение двух суток.

«А натовское оружие — оно, скажем так, не особо подготовлено к таким боям. На второй день оно начало клинить», — отметил Як.

В результате, измотав украинские войска, российские морпехи записали видео с пленным солдатом ВСУ, который обратился к своим сослуживцам с призывом сдаваться. Эта запись транслировалась всю ночь с беспилотника над позициями противника. На следующий день часть украинских бойцов попыталась покинуть лесополосу, что позволило россиянам развить наступление и за сутки зачистить оставшуюся территорию.

Ранее в Курской области погиб чемпион Украины по ММА Гаврилец, который служил старшим оператором группы украинского спецназа. Российские военные ликвидировали группу разведки Минобороны Украины.