Стало известно о переезде Зеленского с Банковой в убежище под госпиталями

Военкор Котенок: Зеленский спрятался в убежище под госпиталями

Владимир Зеленский прячется в укрытиях под госпиталями, используя в качестве прикрытия раненых бойцов, включая российских пленных. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

По словам Котенка, Зеленский редко появляется в своем официальном офисе на Банковой улице в Киеве. Командные структуры вместе с Зеленским сейчас находятся под Киевским военным госпиталем, расположенным на улице Госпитальной, 18.

Военкор уточнил, что президентские бункеры расположены под корпусами с ранеными военнослужащими ВСУ. Именно там проходят совещания.

Кроме того, Котенок добавил, что украинские власти используют раненых пленных военнослужащих ВС России в качестве дополнительной защиты.

«Это сделано с расчетом, что, если произойдет удар, он будет направлен на них», — написал Котенок.

Ранее президент Украины заявил о необходимости в 2024 году подготовить базу для окончания конфликта с Россией.