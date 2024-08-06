Стало известно о переезде Зеленского с Банковой в убежище под госпиталями
Военкор Котенок: Зеленский спрятался в убежище под госпиталями
Владимир Зеленский прячется в укрытиях под госпиталями, используя в качестве прикрытия раненых бойцов, включая российских пленных. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
По словам Котенка, Зеленский редко появляется в своем официальном офисе на Банковой улице в Киеве. Командные структуры вместе с Зеленским сейчас находятся под Киевским военным госпиталем, расположенным на улице Госпитальной, 18.
Военкор уточнил, что президентские бункеры расположены под корпусами с ранеными военнослужащими ВСУ. Именно там проходят совещания.
Кроме того, Котенок добавил, что украинские власти используют раненых пленных военнослужащих ВС России в качестве дополнительной защиты.
«Это сделано с расчетом, что, если произойдет удар, он будет направлен на них», — написал Котенок.
Ранее президент Украины заявил о необходимости в 2024 году подготовить базу для окончания конфликта с Россией.