Стало известно о переезде Зеленского с Банковой в убежище под госпиталями

Военкор Котенок: Зеленский спрятался в убежище под госпиталями

Фото: РИА «Новости»

Владимир Зеленский прячется в укрытиях под госпиталями, используя в качестве прикрытия раненых бойцов, включая российских пленных. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По словам Котенка, Зеленский редко появляется в своем официальном офисе на Банковой улице в Киеве. Командные структуры вместе с Зеленским сейчас находятся под Киевским военным госпиталем, расположенным на улице Госпитальной, 18.

Военкор уточнил, что президентские бункеры расположены под корпусами с ранеными военнослужащими ВСУ. Именно там проходят совещания.

Кроме того, Котенок добавил, что украинские власти используют раненых пленных военнослужащих ВС России в качестве дополнительной защиты.

«Это сделано с расчетом, что, если произойдет удар, он будет направлен на них», — написал Котенок.

Ранее президент Украины заявил о необходимости в 2024 году подготовить базу для окончания конфликта с Россией.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте