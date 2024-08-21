Стало известно о новой тактике украинских военных с использованием FPV-дронов

РИА «Новости»: ВСУ на Херсонском направлении применили новую тактику с БПЛА

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские боевики начали применять новую тактику боя с использованием беспилотников. Военные поднимают FPV-дроны на высоту до трех тысяч метров, а затем пытаются перехватить российские «Ланцеты». Об этом РИА «Новости» заявил командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Рысь.

Он рассказал, что ВСУ стали применять такую тактику на Херсонском направлении примерно три месяца назад. Военный подчеркнул, что боевики пытаются с помощью этого маневра лишить войска «воздушных глаз».

«Как вести разведку в данное время? Это, конечно же, воздушные глаза. По-другому долго ее вести. Космическая съемка — она будет не такая быстрая, как обычные глаза», — констатировал он.

Рысь добавил, что расчеты «Ланцета» нашли способ справиться с новой тактикой ВСУ.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский десант пытался высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. ВС России отразили атаку, в результате ВСУ понесли серьезные потери и отступили.

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