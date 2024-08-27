Российские военные использовали курскую ИК для отражения атаки ВСУ

Российские подразделения отразили попытки прорыва Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малая Локня в Курской области благодаря территории исправительного учреждения № 11. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Бойцы мотострелкового батальона армейского корпуса группы войск „Север“ отбили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, организовав линию оборону в здании исправительной колонии», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что заключенных и гражданский персонал заранее эвакуировали из учреждения.

«Защитники превратили здание в крепость, заняв оборону внутри комплекса и вокруг колонии, после чего в течение нескольких дней героически удерживали позиции. ВСУ лишились около 10 бронетранспортеров и боевых машин пехоты при попытке прорыва», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российские военные зачистили от ВСУ населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области.