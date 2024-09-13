Бывший директор школы пожертвовал собой ради спасения сослуживцев в зоне СВО

Российский военнослужащий Сергей Никитин из Пензенской области погиб в зоне СВО, спасая сослуживцев. Прикрывая их отход, он попал в окружение и взорвал гранату, рассказал RT сын покойного солдата.

Мужчина ушел в армию добровольцем в апреле 2002 года. До этого он работал директором школы. Первый подвиг Никитин совершил уже через месяц, когда спас из огня раненого сослуживца, затем он участвовал в боях в Харьковской области, а в октябре погиб в ДНР.

«Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — рассказал сын героя.

Другой российский военнослужащий получил ранение, но спас сослуживца. Военкоры рассказали, как он взвалил бойца на спину и протащил по полю, уворачиваясь от дронов.