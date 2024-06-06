В НАТО заявили об отсутствии планов направить военных на Украину

Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных на Украину

НАТО не планирует размещать собственные вооруженные силы на территории Украины. Такое заявление на пресс-конференции в Финляндии сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

Страны — члены альянса, по его словам, имеют право оказывать официальному Киеву «разностороннюю поддержку».

«Украина в соответствии с международным правом имеет право на самооборону. Мы имеем право оказывать Украине поддержку», — заявил он.

Государства НАТО помогают Украине разными способами, подчеркнул Столтбенберг. Однако размещать свои войска на территории этой страны альянс не будет.

По словам Столтенберга, НАТО работает над тем, чтобы обеспечить стабильную, долгосрочную поддержку Украине и необходимое финансирование.