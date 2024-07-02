Премьер-министр Польши призвал солдат к жертвам ради независимости

Премьер-министр Польшу Дональд Туск посетил логистический хаб в Жешуве, через который западное оружие идет на Украину, и заявил о готовности «пожертвовать многим» ради независимости. Его словам привела радиостанция RMF24 .

Туск вместе с послом США Марком Бжезинским встретился с польскими и американскими военными, дислоцированными в Жешуве. Он поблагодарил их за обеспечение военных поставок ВСУ и заявил, что Украина «выиграет благодаря польским и американским солдатам». По его словам, от этой работы зависит не только судьба Украины, но и Европы, а также США и «всего свободного мира».

«И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединенных Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей», — заявил Туск.

В этот же день власти Польши закрыли въезд для украинских дальнобойщиков. Теперь фуры с Украины не могут пройти через пограничные пункты Польши: ни въехать, ни выехать. Исключение сделали только для машин с разрешениями на международные грузовые перевозки.