Стало известно, когда прекратятся атаки дронов ВСУ на Россию

Атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины прекратятся с окончанием спецоперации. Об этом Lenta.ru сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия, пока мы не закончим специальную военную операцию», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, попытки ВСУ запугать и шантажировать российские власти не приводят ни к каким результатам. При этом положение украинской армии на поле боя продолжает ухудшаться.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских беспилотников над территорией России. Над Белгородской областью сбили 73 БПЛА, над Воронежской — 25 дронов. В Курской области уничтожили 14 беспилотников и один — над Брянской.
В НАТО заявили, что Россия не сможет помешать вступлению Украины
Рябков допустил переговоры с Украиной через посредников
Похитивший кенгуру карлик жил с крокодилом
Готовность новой части дороги М-5 в обход поселка Октябрьского достигла 98%
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в лицее № 7 в Солнечногорске
Форум особых экономических зон собрал инвесторов из 15 стран в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте