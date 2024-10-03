Стало известно, когда прекратятся атаки дронов ВСУ на Россию

Атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины прекратятся с окончанием спецоперации. Об этом Lenta.ru сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия, пока мы не закончим специальную военную операцию», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, попытки ВСУ запугать и шантажировать российские власти не приводят ни к каким результатам. При этом положение украинской армии на поле боя продолжает ухудшаться.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских беспилотников над территорией России. Над Белгородской областью сбили 73 БПЛА, над Воронежской — 25 дронов. В Курской области уничтожили 14 беспилотников и один — над Брянской.