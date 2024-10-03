Средства ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Белгородской областью сбили 73 БПЛА, над Воронежской — 25 дронов, еще 14 беспилотников ликвидировали на территорией Курской области и один — над Брянской.

Вооруженные силы Украины практически каждый день пытаются атаковать приграничье и центральные регионы России с помощью БПЛА. Средства ПВО уничтожают большую часть беспилотников.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Старый Оскол. В результате пострадала местная жительница. Обломки сбитого дрона посекли кровлю, заборы и фасады, а также выбили окна в трех домах. Один из автомобилей получил повреждения.