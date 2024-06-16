Shot: по пятиэтажке в Шебекине 14 июня ВСУ ударили французской авиабомбой Нammer

Украинские боевики нанесли удар 14 июня по пятиэтажному жилому дому в Шебекине планирующей французской авиабомбой AASM Нammer. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«ВСУ применили французскую авиабомбу AASM Нammer при атаке Шебекина», — написали журналисты со ссылкой на источник.

По данным издания, оружие представляет собой гибрид крылатой ракеты и авиационной бомбы. Оно оснащено системой наведения, реактивным двигателем и крыльями. Его общая масса — 340 килограммов, длина — три метра.

Подъезд многоквартирного дома обрушился днем 14 июня в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки украинских боевиков погибли пять человек, пострадало 20 квартир.