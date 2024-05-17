Стало известно, какое российское оружие наиболее востребовано за рубежом | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 17:05 Стало известно, какое российское оружие наиболее востребовано за рубежом Глава Ростеха Чемезов: за границей востребованы Ка-52, РСЗО «Смерч» и «Торнадо» РИА «Новости»

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов перечислил самые востребованные за рубежом виды российского оружия. Его слова привел РБК.

Среди иностранных покупателей растет заинтересованность в российском оружии, которое используют в ходе специальной операции. Чемезов прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследований, согласно которому Россия уступила Франции второе место в перечне основных экспортеров вооружения.

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Глава Ростеха связал это с отправкой большей части продукции на нужды Минобороны.

«На экспорт мы, конечно, сокращаем продажи. Но это не означает, что нет спроса. Спрос большой», — отметил Чемезов.

Больше всего иностранных покупателей интересуют РСЗО «Смерч» и «Торнадо», САУ «Мста-С» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Минобороны ранее сообщило о проведении учений ракетных соединений и флота по применению нестратегического ядерного оружия.