Стало известно, какое обидное прозвище дали французским наемникам в Запорожской области

Французских наемников в Запорожской области исторически называли шаромыжниками. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Французских солдат и наемников называют шаромыжники. Это нарицательное слово имеет исторические корни и уходит в 1812 год, когда французские войска напали на Российскую империю и были повержены», — объяснил он.

Рогов отметил, что такое прозвище у французских военных потому, что их предки при побеге из России в 1812 году, могли жить за чужой счет и становились попрошайками.

Ранее военные России взяли в плен французского наемника в Харьковской области. Это произошло недалеко от села Липцы. Позже появилось видео с места событий. На кадрах видно, что мужчина прятался в окопе и кричал что-то на французском языке. Когда к нему подбежал российский боец и стал вытаскивать из убежища, солдат попросил в него не стрелять.