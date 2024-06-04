Российские военные взяли в плен французского наемника в Харьковской области

По данным издания, наемника захватили в районе села Липцы под Харьковом. На видео мужчина в военной форме с шевроном в виде французского флага пытался спрятаться в окопе и кричал по-французски. В этот момент к нему подбежал российский боец и вытаскивал его из окопа. Иностранец по-французски просил не стрелять в него.

В апреле стало известно о преступлениях французских наемников против российских военнопленных. По данным Следственного комитета, иностранцы принимали участи в внесудебных казнях россиян в зоне СВО. Один из таких случаев обнародовал сам французский наемник: он опубликовал видео расстрела пленных солдат российской армии.