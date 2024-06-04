Российские военные взяли в плен французского наемника в Харьковской области

«Известия»: российские бойцы захватили в плен французского наемника

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы захватили в плен французского наемника Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Видео этого момента опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

По данным издания, наемника захватили в районе села Липцы под Харьковом. На видео мужчина в военной форме с шевроном в виде французского флага пытался спрятаться в окопе и кричал по-французски. В этот момент к нему подбежал российский боец и вытаскивал его из окопа. Иностранец по-французски просил не стрелять в него.

В апреле стало известно о преступлениях французских наемников против российских военнопленных. По данным Следственного комитета, иностранцы принимали участи в внесудебных казнях россиян в зоне СВО. Один из таких случаев обнародовал сам французский наемник: он опубликовал видео расстрела пленных солдат российской армии.

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте