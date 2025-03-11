Стало известно, каким типом дронов ВСУ атаковали Московскую область

Shot: ВСУ атаковали Подмосковье и Москву дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый»

Украинские боевики провели массированную атаку по Подмосковью и Москве дронами типов PD-2, «Лютый» и «Рубака». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Беспилотники «Лютый» внешне похожи на турецкие Bayraktar и способны лететь на расстояние 1050-1150 километров. Для увеличения дальности полета дроны оснащены топливным баком примерно на 70-90 литров и крылом с большим удлинением.

«Рубака» — дрон-камикадзе, выполненный по схеме «летающее крыло», с дальностью полета до 500 километров, предельная масса — до пяти килограммов.

PD-2 предназначен в качестве носителя бомб с боеголовками весом до трех килограммов. Он может лететь до десяти часов и подниматься на высоту до 3000 метров.

Ранее стало известно, что ВСУ вели атаку на Москву и Подмосковье из Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей. Дроны запускали группами по 6-12 штук.