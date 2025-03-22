Появилось видео с места взрыва БПЛА, врезавшегося в высотку в Ростове-на-Дону

Украинский беспилотник врезался в высотное здание в Ростове-на-Дону на уровне 17 этажа. Видеозапись с места происшествия появилась в распоряжении 360.ru.

«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека», — сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В регионе работают системы ПВО, беспилотники уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе, отметил глава области. Местные жители рассказали, что первый взрыв раздался к северу от города примерно в 23:15.

По информации Mash, у женщины порезало лицо осколками выбитых окон, у мужчины пострадали ноги.