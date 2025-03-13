Стало известно, какая икона встретила Путина в командном пункте ВС РФ в Курской области

В кадр с Путиным попала икона «Собор Святых Покровителей воинства российского»

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в регион. На кадрах было видно, что при входе в командный пункт курской группировки войск его встретила необычная икона. Видео опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Российские военные, освобождающие курскую землю, выбрали икону «Собор Святых Покровителей воинства российского». На ней изображены все Небесные покровители российских войск. В центре иконы расположен образ Божией Матери, написанный с Ее Порт-Артурской иконы.

По бокам — 42 святых, которые покровительствуют разным родам войск. Небесный защитник всех российских воинов Архангел Михаил, архистратиг Сил Бесплотных написан на переднем плане внизу иконы.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — написано сверху нее.

Идея о написании особенной воинской иконы возникла в 2007 году. Сегодня она находится во всех храмах ВС РФ.

Ранее новость о совещании Путина в Курской области опубликовали ведущие мировые СМИ.