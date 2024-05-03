Стало известно, как повлияет на ход СВО запрет Украины на съемки из космоса | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 04:20 Стало известно, как повлияет на ход СВО запрет Украины на съемки из космоса Военный обозреватель Шурыгин: у РФ есть спутники для съемки Украины из космоса Freepik

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Россия обладает своими собственными спутниками для съемок украинской территории, также необходимые фото всегда можно приобрести за деньги. Об этом заявил военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин в беседе с Ura.ru.

Ранее представители украинского Минобороны встретились с руководителями одной из компаний, которые занимаются космическими съемками. Во время диалога стороны решили подписать договор об ограничении спутниковой съемки Украины, чтобы фото не попали в руки российским военным.

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«Если Украина договорится об ограничении космических снимков на территории своей страны, это ни на что не повлияет. Первая причина связана с тем, что у нас есть своя спутниковая группировка. А вторая заключается в том, что фирмы, которые ведут спутниковую съемку, продают фотографии, и они доступны в большом количестве», — прокомментировал эту информацию Шурыгин.

По его словам, договор никак не повлияет на ход специальной военной операции. Такие действия со стороны Украины являются пиаром, созданным для демонстрации борьбы с воздушными ударами ВС России.

Ранее заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что ВСУ не смогут удержать Часов Яр. По его словам, падение города — это вопрос времени. Регион ждет судьба Авдеевки, которую российские войска взяли под контроль в феврале 2024 года.