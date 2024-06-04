Стало известно, как наемники попадают в ВСУ

Гаврилов: наемники увольняются со службы на Западе, чтобы попасть в ряды ВСУ

Большинство наемников в странах Запада заставляют брать отпуск или увольняться с военной службы, чтобы не было проблем с законом при отправке на Украину. Об этом «Известиям» рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«У нас есть информация, что командование приказывает увольняться или уходить в отпуск, чтобы приехать на Украину», — сказал он.

По словам Гаврилова, в некоторых странах наемничество запретили на законодательном уровне и чревато за нарушение уголовным преследованием. Для того, чтобы легализовать свой статус, наемники берут отпуск.

В рядах ВСУ в качестве наемников чаще всего можно встретить граждан Польши, Франции, США, Грузии и Германии. Процесс вербовки до сих пор продолжается.

Минобороны Украины заранее стало вести работу над договорами о приеме западных наемников. Такое решение приняли, чтобы на «бюрократические моменты» уходило мало времени. Переговоры с Францией и другими странами по этому вопросу ведут и сейчас, отметили в ведомстве.