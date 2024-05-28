Минобороны Украины заранее начало работать над приемом на работу французских инструкторов

В Минобороны Украины заявили, что ведомство стало заранее работать над документами о приеме на работу иностранных инструкторов, чтобы долго не заниматься «бюрократическими моментами» в будущем. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на Украине иностранных инструкторов. На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу», — написали в публикации Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что вместе с генеральным штабом ведут внутреннюю работу над документами по этому вопросу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение инструкторами из Франции учебных центров на Украине. Так он приветствовал «инициативу Франции» отправить стране специалистов для подготовки украинских солдат.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что Россия предупреждала Францию о последствиях ввода войск в зону конфликта на Украине. В случае такого сценария ответные меры будут «лежать далеко не только в политической плоскости».