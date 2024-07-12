Стало известно, как давно Украина готовилась к конфликту

Полковник Сыртланов: Украина готовилась к конфликту с Россией в течение 10 лет

Украина в течение 10 лет готовилась к масштабному конфликту с Россией. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России полковник Тимур Сыртланов.

По его словам, в Крыму создавалась крупная агентурная сеть, в том числе диверсионно-разведывательные группы. Велась подготовка диверсантов для совершения террористических акций.

«Большое количество агентуры и завербованных граждан РФ и Украины входят в состав спящих ячеек, которые готовы в любой момент получить указания от своих кураторов из Киева», — предупредил он.

Однако их ждет неминуемое наказание за измену родине, подчеркнул военный.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция не закончится поражением Украины. По его словам, нужно копить силы, чтобы защитить свое Отечество.