Украинское командование лишилось элитного подразделения «Дозор», основную часть которого уничтожили в «мясных штурмах». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в „мясных штурмах“ и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности», — сказал собеседник агентства.

Раньше спецподразделение «Дозор» 10-го погранотряда считали элитой и гордостью Украины. Его командиров приглашали на приемы в Госдеп США, а бойцы проходили подготовку только за рубежом.

Сейчас же все изменилось. В частности, при отступлении гибнут офицеры-недоучки, а число захоронений неопознанных боевиков ВСУ выросло в несколько раз за последние шесть месяцев.

Собеседник агентства отметил, что украинские командиры получают взыскания только за потерю западной военной техники, но не за гибель личного состава.

В октябре российские военные частично ликвидировали элитное подразделение ВСУ «Скала» в Днепропетровской области. В районе села Коломийцы по местам их дислокации сбросили ФАБ-500.