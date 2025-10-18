В районе села Коломийцы элитное подразделение ВСУ «Скала» частично уничтожили ударами авиабомб. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения „Скала“. В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжелораненых», — сообщили в силовых структурах.

Украинское командование не эвакуирует раненых.

Ранее спецназ уничтожил замаскированный пункт управления дронами ВСУ под Красноармейском. Объект вместе с оборудованием и персоналом был полностью ликвидирован. Также бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении. По информации ведомства, с этих позиций собирались атаковать Дзержинск и Горловку.