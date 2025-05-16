Бойцы группировки «Запад» ликвидировали украинский расчет операторов беспилотников из шести человек под населенным пунктом Новомихайловка в ДНР. Об этом заявил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Украинский расчет БПЛА из шести боевиков 66-й отдельной мехбригады ВСУ уничтожен под Новомихайловкой на оккупированной киевским режимом части ДНР», — рассказал осведомленный источник агентства.

Журналисты также опубликовали предоставленный в их распоряжение ролик, демонстрирующий факт уничтожения украинских боевиков.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль практически все острова в дельте Днепра. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и заняли острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки.