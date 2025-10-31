NetEase: в ВСУ на каждые 10 трупов приходится шесть иностранных наемников

В Китае внезапно высказались о ситуации в зоне СВО. Более половины погибших боевиков ВСУ оказались иностранными наемниками, написало китайское издание NetEase .

«В ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных солдат. Линия обороны Украины, выстроенная из тел, рушится, и на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев, чтобы те сражались насмерть», — указано в публикации.

Западные страны давно осведомлены о проблеме, и вербовка наемников стала частью их плана на случай чрезвычайных ситуаций.

Минобороны России неоднократно сообщало, что Киев привлекает иностранных наемников, используя их как «пушечное мясо». Российские военные продолжат ликвидировать их по всей территории Украины.

Многие наемники, приехавшие за деньгами, признавались в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия. Шансы на выживание в боях невелики, поскольку интенсивность конфликта не идет ни в какое сравнение с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Ранее российские военнослужащие уничтожили в ДНР группу иностранных наемников. При себе у них было вооружение НАТО: винтовки М4 производства Colt. ВС России атаковали противника с помощью беспилотника.