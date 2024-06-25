Стало известно, что войдет в новый американский пакет помощи Украине

AP: США во вторник объявят новый пакет помощи Украине на 150 миллионов долларов

Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов во вторник. Об этом сообщило Associated Press .

По данным высокопоставленных источников агентства, в него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня, противотанковое и стрелковое оружие, а также другие боеприпасы.

Данных по поставкам дальнобойных ракет ATACMS источник не предоставил. При этом он отметил, что кассетные боеприпасы передавать украинской стороне не будут.

Ранее Белого дома Джон Басс прокомментировал удар Вооруженных сил Украины американскими ракетами по Крыму. По его словам Украина «дисциплинировано» применяет предоставляемое ей западное вооружение.