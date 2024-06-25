Госдеп прокомментировал удар ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

Госдеп: США сожалеют по поводу жертв среди мирных жителей в любом конфликте

Фото: РИА «Новости»

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. Так прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — сказал дипломат.

При этом он выразил мнение, что Украина «дисциплинировано» применяет предоставляемое ей Западом оружие.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причастность Соединенных Штатов и Украины к теракту в Севастополе не вызывает сомнений.

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