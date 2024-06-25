Госдеп прокомментировал удар ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. Так прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.
«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — сказал дипломат.
При этом он выразил мнение, что Украина «дисциплинировано» применяет предоставляемое ей Западом оружие.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причастность Соединенных Штатов и Украины к теракту в Севастополе не вызывает сомнений.