Стало известно, что США пообещали Европе насчет санкций против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа не снимет санкций против России — по крайней мере до заключения сделки по прекращению украинского конфликта. Об этом, как сообщили источники агентства Bloomberg , заявил европейским партнерам государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам собеседников Bloomberg, Рубио рассказал об американских санкционных планах группе представителей европейских стран во время телефонного разговора во вторник, 18 февраля. Агентство утверждает, что госсекретарь провел эту беседу почти сразу после того, как принял участие в переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде.

О сеансе телефонной связи с Рубио ранее сообщил французский МИД. Позднее глава внешнедипломатического ведомства Италии Антонио Таяни, участвовавший в беседе, заявил, что в разговоре Марко Рубио пообещал — Евросоюз присоединится к переговорам о прекращении конфликта на Украине.

«Слова Рубио были очень ясными. Европа будет участвовать в переговорах по очень понятной причине: мы наложили на Россию санкции, эти санкции продолжают действовать, и не может быть переговоров, если на столе нет вопроса о санкциях, а за этим столом — тех, кто эти санкции ввел и применяет», — процитировало Таяни агентство Reuters.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился первый этап переговоров между Россией и США, стороны в числе прочего обсудили и завершение украинского конфликта. На мероприятие отреагировала почти вся мировая пресса — большая часть СМИ обратила внимание на отсутствие Украины за переговорным столом.