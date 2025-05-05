Стало известно, что сказал внук певца Александра Барыкина перед гибелью на СВО

Погибший во время штурма Владислав Трунов, двоюродный внук советского артиста Александра Барыкина, мечтал продолжить службу в армии после окончания спецоперации на Украине. Об этом News.ru рассказал брат певца и родной дедушка военнослужащего Василий Барыкин.

«Незадолго до гибели Влад приехал в отпуск на несколько дней. О военных действиях особо не распространялся. Сказал, поначалу было страшновато, но уже привык. Также сообщил, что по завершении СВО намерен остаться в армии», — сказал он.

Трунову исполнилось 28 лет. В 2022 году он стал добровольцем, служил гранатометчиком в штурмовом отряде сначала под Харьковом, затем в ЛНР. Во время штурма очередного населенного пункта внук Барыкина попал под удар кассетным боеприпасом и погиб. Его похоронили на мемориальной аллее кладбища в Орехово-Зуеве и посмертно наградили орденом Мужества.

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