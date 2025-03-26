Казак Владимир Попов с позывным Кедр ценой своей жизни спас других бойцов

Погибший в зоне СВО казак Владимир Попов Владимир с позывным Кедр был ветераном военной разведки и полковником полиции в отставке, прошел Афганистан и Чечню. Пресс-служба Всероссийского казачьего общества рассказала о его подвиге на фронте.

Попов участвовал в боях с позывным Кедр с июля 2022 года. Был заместителем атамана Терского казачьего войска, в марте 2023 года его назначали командиром батальона «Терек».

«Кедр погиб в зоне спецоперации 3 ноября 2023 года. Попов пал в боях за Клещеевку на Бахмутском направлении. Он повел казаков в бой лично — помочь десанту отбить опорный пункт ВСУ. Группу накрыло плотным артиллерийским огнем, но они выполнили задачу. Многих ранило, комбат погиб. Осколок зашел Кедру под бронежилет, он умер от потери крови», — рассказали в пресс-службе ВсКО.

Владимиру Попову посмертно присвоили звание Героя России.

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