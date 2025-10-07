Стало известно число входящих в зону действия Tomahawk объектов в России

ISW: почти две тысячи объектов в России попали в зону поражения ракет Tomahawk

Если Украина получит американские крылатые ракеты Tomahawk, то в зоне действия окажутся около двух тысяч российских объектов. Об этом на официальном сайте сообщил Институт изучения войны.

«В радиусе действия варианта Tomahawk дальностью 2500 километров находится как минимум 1945 российских военных объектов, а в зоне действия варианта на 1600 километров — не менее 1655», — отметили аналитики.

Они добавили, что благодаря Tomahawk ВСУ смогут значительно ухудшить боеспособность российской армии на линии боевого соприкосновения, нацелившись на уязвимые тыловые опорные районы, поддерживающие и обеспечивающие российские операции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отправка Украине ракет Tomahawk станет серьезным витком эскалации конфликта. Тем не менее она не повлияет прямо на ситуацию на фронте.