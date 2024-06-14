Стало известно число участников саммита по Украине в Швейцарии

Сто делегаций будут участвовать в саммите по Украине 15‑16 июня в Бюргенштоке

Сто делегаций, включая 57 лидеров стран, будут участвовать в конференции по Украине 15–16 июня в Швейцарии. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на заявление швейцарского Федерального совета.

«Президент Конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — написали в публикации совета.

Ранее стало известно, что правительство Армении приняло приглашение на саммит по Украине в швейцарском городе Бюргенштоке. На встречу поедет секретарь Совбеза республики Армен Григорян. После мероприятия он отправится в Париж, где планировал провести рабочие встречи.

Другие страны СНГ, в отличие от Армении, не согласились участвовать в саммите. Аналогично поступили большинство государств Латинской Америки и Африки.