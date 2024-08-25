Стало известно число находящихся в реанимации пострадавших белгородцев

Минздрав: в реанимацию поместили 6 пострадавших жителей Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Восемь жителей поселка Ракитное Белгородской области, которые получили ранения в результате удара ВСУ в ночь на 25 августа, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, шесть пострадавших поместили в реанимацию. Всего из-за обстрела ранения получили 13 человек. Из них 11 сейчас находятся в больницах Белгорода.

Министр подтвердил, что от атаки украинских боевиков пострадали трое детей. Всем пациентам оказали медпомощь, по ним провели телемедицинские консультации. Иконников добавил, что транспортировка пострадавших в федеральные клиники не требуется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за обстрела села Ракитное погибли пять человек.

Позже он сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника ударили по населенному пункту Соловьевка. Из-за БПЛА погиб местный житель. По словам Гладкова, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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